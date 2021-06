OM - Mercato : Longoria sur le point de dire adieu à son chouchou ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Déjà sur ses traces lors du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille est revenu à la charge cet été pour le milieu offensif du Toulouse Football Club, Amine Adli, élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Ligue 2. La pépite de 21 ans est très apprécié par le président olympien, Pablo Longoria.

Mais l'OM est loin d'être en pôle pour recruter le natif de Béziers. C'est plutôt l'AC Milan qui aurait pris une longueur d'avance dans ce dossier. Et selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, les dirigeants rossoneri seraient prêt à offrir 8 millions d'euros pour s'attacher les services d'Amine Adli, en fin de contrat en juin 2022 au Téfécé et séduit par le projet du club milanais.

#ACMilan are still interested in Amine #Adli (born in 2000), who will leave #ToulouseFC this summer. The french club ask €10/12M to sell the winger, but his contract expires in 2022 and #Toulouse is still in Ligue2. #Rossoneri are ready to offer €8M. #transfers