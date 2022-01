OM - Mercato : Longoria sur le point de recevoir un gros chèque de la Premier League ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un peu à l'instar de son collègue parisien Leonardo, Pablo Longoria a toutes les peines du monde à dégraisser son effectif cet hiver. Pour le moment, seul Jordan Amavi a été prêté à Nice avec option d'achat et Dario Benedetto vendu à Boca Juniors pour 5,5 M€. On est loin des 30 M€ évoqués en début de marché, sans que l'on sache si c'est la DNCG ou Frank McCourt qui a fixé cet objectif à l'Espagnol.

Mais la donne pourrait considérablement changer dans les derniers jours du mercato puisque West Ham pourrait acheter Duje Caleta-Car pour 24 M€. A TalkSport, le journaliste anglais Alex Crook a expliqué que cette rumeur était plus qu'avérée : « C’est une période frustrante pour West Ham, mais ils parcourent activement le marché pour essayer de se renforcer avant la date limite. Ils sont toujours présents en Ligue Europa, ils ont des projets parmi les quatre premiers de la Premier League et ce sera difficile. Un défenseur central et un attaquant figurent en bonne place sur la liste des personnes recherchées par David Moyes. Et ce défenseur central pourrait être l’international croate marseillais Duje Caleta-Car. C’est un excellent joueur et je suis amené à croire qu’il y a une chance qu’il aille à West Ham en ce moment. Je pense que ce devrait être un transfert permanent, Marseille demandant jusqu’à 24M€. S’ils ne font entrer personne, non seulement Moyes mais les fans de West Ham en général seront déçus. West Ham dans le passé a fait beaucoup d’erreurs en matière de recrutement de joueurs. Cela s’est amélioré depuis l’arrivée de Moyes. » Reste à savoir si Jorge Sampaoli accepterait de voir partir un joueur devenu incontournable dans son onze de départ...

