OM - Mercato : en attendant Milik, Longoria tente un joli coup du côté de Manchester United

Depuis plusieurs jours, l'actualité marseillaise est phagocyté par le dossier Arkadiusz Milik. Il est vrai que les buteurs ont, de tous temps, accaparé l'attention des supporters de l'OM. Mais le Polonais, d'abord chaud pour venir, aurait finalement décidé de prendre son temps, histoire de bien peser le pour et le contre de ses nombreux contacts. Ce qui laisse le temps à Pablo Longoria de se pencher sur un autre poste en souffrance au sein de l'effectif.

Concurrence du Hertha Berlin et de l'AS Monaco

En effet, depuis le début de la saison, les limites d'Hiroki Sakai ont sauté aux yeux de tout le monde, surtout en Champions League. Depuis deux ans, le Japonais était relayé par Bouna Sarr quand l'OM pensait davantage à attaquer qu'à défendre. Mais l'ancien Messin a été vendu au Bayern Munich cet été et il n'existe plus de remplaçant à Sakai. Recruter à ce poste est devenu une nécessité.

Selon la presse anglaise, Longoria suivrait avec attention le Néerlandais Timothy Fosu-Mensah. A 23 ans, cet ancien de l'Ajax a décidé de ne pas prolonger à Manchester United, où il n'a jamais eu sa chance. Il sera libre en fin de saison, ce qui a notamment attiré l'attention de l'AS Monaco et du Hertha Berlin. Les Allemands s'annoncent comme de sérieux rivaux car ils bénéficient depuis un an de gros moyens financiers, sans compter que la Bundesliga est plus attractive que la L1.