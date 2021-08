OM – Mercato : Longoria tiendrait le remplaçant de Benedetto, une surprise à venir ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L'OM ayant entériné le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche ce jeudi, il y a fort à parier que le club olympien tienne déjà le remplaçant de son buteur argentin. Ces dernières heures, de nombreuses pistes ont été évoquées, passant d'Alexander Sorloth à Andy Delort, Giovanni Simeone ou encore William José. Pourtant, un « outsider » pourrait bien coiffer tout ce beau monde sur le poteau, permettant d'ailleurs à l'OM de contrôler ses dépenses.

En effet, selon l'insider MSV Foot, souvent très juste sur le Mercato belge, l'OM aurait devancé Genk pour récupérer le prometteur buteur anglais Iké Ugbo (22 ans), l'un des nombreux buteurs appartenant à Chelsea et pour lesquels les Blues cherchent une solution de rebond.

Régulièrement prêté depuis plusieurs saisons, le natif de Londres sort d'une saison très convaincante en Jupiler League, au Cercle Bruges (17 buts, 1 passe en 34 apparitions). Iké Ugbo est encore sous contrat pour un an du côté de Chelsea.

La bataille entre Genk et Marseille, la revanche des Phocéens (affaire Maehle), l’heure de la revanche a sonné, tout serait OK entre Ugbo et l’OM, d’après mes dernières informations reçues.



Marseille 1-1 Genk ! #OM #MercatOM #KRCGenk pic.twitter.com/ZdaIWAhRMC