OM - Mercato : Longoria tient une nouvelle signature plein de promesses

Onze. C’est le nombre de recrues attirées par Pablo Longoria au cours du mercato écoulé. Avec ces arrivées, on peut penser que l’OM a satisfait Jorge Samapoli même si le technicien argentin souhaitait encore « quatre à cinq renforts » de plus. Malgré ce mercato tonitruant sur le papier, le président de l’OM a commis deux impairs qui ne sont pas passés inaperçus : l’absence de doublure pour Arkadiusz Milik et un dégraissage douteux.

En parallèle, le président de l’OM n’a pas ménagé ses efforts et est parvenu à signer un partenariat avec la Champion's Cup, célèbre compétition U11 organisée par Jean-Christophe Marquet en 2010. Régionale au départ, celle-ci a pris du galon pour atteindre aujourd'hui une ampleur nationale. Avec cette compétition, l’OM pourrait disposer à terme d’un terreau fertile pour attirer de nouveaux talents dès le plus jeune âge et donc à moindre frais.

Selon La Provence, 24 joueurs du « Team France » ont ainsi passé trois jours à Marseille la semaine dernière pour affronter les jeunes Olympiens à l'OM Campus. « C'est toujours intéressant de pouvoir se comparer, explique Nasser Larguet. Si un garçon a du talent et veut venir à l'OM, on ne s'interdit pas de l'accompagner. » Une première passerelle semble donc bel et bien ouverte.

