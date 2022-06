OM - Mercato : Longoria tient une recrue qui va plaire à Sampaoli

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Il y a un an tout juste, Pablo Longoria avait passé la seconde en matière d'arrivées lors de la première semaine de juillet. Quatre joueurs, et non des moindres (Gerson, De La Fuente, Ünder et Guendouzi), avaient débarqué à ce moment-là. Jorge Sampaoli, que l'on dit anxieux par la tournure du mercato, devrait s'en rappeler et tâcher de positiver. Surtout que, selon Foot Mercato, son président est en train de finaliser un deal qu'il a lui-même approuvé.

Ce deal, c'est l'arrivée d'Isaak Touré. Le très prometteur défenseur central de 19 ans est actuellement à Marseille pour y signer son contrat. Selon La Provence, l'OM et Le Havre doivent encore trouver un terrain d'entente financier. Foot Mercato assure que c'est déjà le cas. Mais les deux médias sont d'accord pour dire que Touré viendra bientôt combler le vide laissé par les départs de Saliba, Kamara et Alvaro.

🚨Update: Accord trouvé entre Isaak Touré 🇫🇷, l'#OM et Le Havre.



• Il etait l'une des priorités de Pablo Longoria 🇪🇸 en défense.



• Le joueur est déjà sur place pour s'engager à l'#OM. https://t.co/Ah6UyJibG3 pic.twitter.com/0tUqJKCT2v — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 30, 2022

Pour résumer Selon plusieurs sources, l'OM s'est mis d'accord avec Le Havre et Isaak Touré pour une arrivée du défenseur central de 19 ans. Il était la priorité de Pablo Longoria pour renforcer un secteur touché par les départs et son profil a été approuvé par Jorge Sampaoli.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life