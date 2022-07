OM – Mercato : Longoria touche au but pour une nouvelle recrue !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM réalise un beau mercato. Le club phocéen, qui va disputer la Ligue des Champions cette saison, s’est renforcé en attaque et en défense après les départs de William Saliba et de Boubacar Kamara. Le club phocéen a aussi changé de coach cet été. Pour la suite du mercato estival, Pablo Longoria va tenter de faire partir plusieurs indésirables et touche au but pour une nouvelle arrivée

Darko Lazovic en approche !

Selon les informations de Foot Mercato, l’échange entre Darko Lazović et Kevin Strootman est en bonne voie. Le joueur serbe veut vraiment signer à l’OM, et Strootman est d’accord pour rejoindre l’Hellas Verone. Les derniers détails encore à regeler concernent le milieu de terrain néerlandais. Un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures.