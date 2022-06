OM - Mercato : Longoria touche enfin au but pour sa première recrue estivale

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Alors que l'Olympique de Marseille a déjà officialisé les arrivées dans l'équipe réserve du gardien belge du Club Bruges, Jelle Van Beck, du milieu défensif turc de Galatasaray, Bartug Elmaz, et de l'attaquant camerounais des Brasseries du Cameroun, Régis Mughe, le club phocéen toucherait au but pour le recrutement du défenseur central français du Havre, Isaak Touré.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Luca Bendoni, les négociations entre l'OM et le Havre devraient bientôt entrer au stade final pour le transfert de l'international U19 français (10 sélections). Le montant de l'opération devrait osciller à environ 7 millions d'euros. Isaak Touré pourrait donc devenir la première recrue estivale du club olympien.

Isaak Touré situation.⏳️



🔹️ Negotiations will enter soon at final stage. The player is currently involved in Euro-U19. 🇫🇷



🔹️ Olympique de Marseille are very keen on him: deal close to an end. ⚪️🔵 #TeamOM



🔹️ Many clubs interested, but I'm told OM are in front seat. #OM pic.twitter.com/3Ynzbls66T