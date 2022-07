Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Bridé par ses soucis économiques, l'OM ne fera pas n'importe quoi durant ce Mercato hivernal. Après avoir été contraint de laisser filer Jorge Sampaoli pour le remplacer par Igor Tudor, Pablo Longoria continue d'avancer ses pions sur les dossiers... Et l'Espagnol envisage toujours de faire revenir sur la Canebière deux des éléments clés de la fin de saison.

Les dossiers Harit et Saliba dans l'attente

L'insider Mohamed Toubache-Ter a fait le point mercredi soir sur les dossiers de l'OM et il assure que la volonté de faire revenir Amine Harit (Schalke 04) et William Saliba (Arsenal) est bel et bien toujours présente.

Pour Harit, la direction phocéenne cherche un moyen de faire rentrer le gros salaire du Marocain dans la masse salariale 2022-23. Concernant Saliba, Longoria aurait bien conscience qu'il s'agit d'un dossier de la dernière semaine d'août. L'OM est placé en position d'attente et ne s'activera que si la situation sportive de l'ancien joueur de l'ASSE ne s'est pas améliorée chez les Gunners et qu'il n'a pas prolongé son contrat.

Dossier Amine Harit.



Le contact n’est absolument pas rompu entre les 2 parties.

Ça parle « salaire » afin d’essayer de voir ce qui est possible de faire dans un premier temps. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 13, 2022