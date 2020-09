OM - Mercato : Longoria veut dégager un ancien chouchou de Villas-Boas

Depuis le début de la saison, Nemanja Radonjic n'a joué que 90 minutes en Ligue 1. Soixante-huit lors du premier match à Brest (3-2, 2e journée), quand Dimitri Payet était en quatorzaine. Ce soir-là, le Serbe avait tellement été à côté de ses pompes qu'André Villas-Boas aurait pris la décision de ne plus compter sur lui. Selon L'Equipe, l'entraîneur de l'OM aurait demandé à son directeur sportif, Pablo Longoria, de trouver une porte de sortie au flop que Rudi Garcia avait amené sur la Canebière en 2018…

Radonjic sur le départ… mais où ?

Dans son édition du jour, le quotidien sportif écrit : « Le « supersub » a connu son quart d’heure de gloire et il a été très éphémère, c’est le principe. Nemanja Radonjic (24 ans) avait montré une certaine efficacité en sortant du banc la saison passée mais sa réussite s’est envolée. L’ailier a des statistiques nulles et un temps de jeu très limité : tout juste 90 minutes en 4 journées depuis la reprise. Avec le retour de Florian Thauvin, son horizon est bouché, forcément, il n’est plus une solution dans l’esprit de son entraîneur, même ponctuelle. Villas-Boas s’est montré déçu de la préparation de l’international serbe (sous contrat jusqu’en 2023) et de ses progrès très limités dans le jeu. La porte de sortie est ouverte, et même grande ouverte. Le « Head of Football », Pablo Longoria, a activé ses réseaux ces derniers jours avec un message : Radonjic peut partir, même en prêt. »

La question est de savoir qui voudrait d'un joueur de 24 ans certes capable d'éclairs de génie comme contre Brest (2-1) la saison passée mais qui est d'une irrégularité rare et qui n'a toujours pas compris la nécessité du travail défensif ?