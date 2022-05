OM - Mercato : Longoria veut détourner du PSG le successeur annoncé de Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On ne sait pas encore si Sergio Ramos (36 ans) sera un joueur du PSG la saison prochaine. Auteur d’un exercice quasi blanc, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait voir un concurrent débarquer au mercato estival : Evan Ndicka (22 ans). L’actuel stoppeur de l’Eintracht Francfort a déjà fait savoir qu’il ne prolongera pas son contrat expirant en juin 2023 et a été désigné comme cible prioritaire du PSG en charnière.

Son prix a d’ailleurs déjà été plus ou moins fixé : 20 M€. À ce tarif, Newcastle s’est également positionné pour le recruter cet été. Selon Bild, le PSG et le club anglais ne sont pas les seuls courtisans puisque l’’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ont contacté les conseillers de Ndicka afin de leur témoigner leur intérêt.

Côté asémiste, le prix demandé n’apparait pas comme un obstacle insurmontable, surtout si l’ASM récupère un joli chèque avec la vente probable de Benoît Badiashile. En revanche, ça s’annonce plus compliqué pour l’OM à moins que les départs programmés d’Alvaro Gonzalez Duje Caleta-Car n’offrent à Pablo Longoria une manne suffisante pour venir jouer les trouble-fête.

