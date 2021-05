OM - Mercato : Longoria veut rapatrier un ancien du Stade Rennais dont raffole l’OL

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OL a lancé les grandes manoeuvres en vue du mercato. Le club dirigé par Jean-Michel Aulas se penche sur un renfort offensif, afin d'anticiper un possible départ de Memphis Depay. D'après L'Equipe, Lyon apprécierait le profil de Jérémie Boga. L'ailier ivoirien de 24 ans réalise une belle saison avec Sassuolo en Serie A, et a inscrit trois buts et délivré deux passes.

Ces derniers mois, le joueur né à Marseille et passé par le Stade Rennais figurait dans les petits papiers de l’OM. Le départ de Florian Thauvin aux Tigres de Monterrey aurait directement réactivé cette piste alléchante même si aucune offre n’est parvenue jusqu’en Italie.

L'OM et Donetsk à fond sur Boga

« Aucune offre de l’OM à Sassuolo pour Jérémie Boga. Plan d’amortissement possible pour qu’il vienne au club. Un club étranger est très chaud sur le Marseillais », a tweeté hier le bien informé Treize013. Le club étranger en question n’est autre que le Shakhtar Donetsk. « Après s’être mis d’accord avec Donetsk, De Zerbi pourrait essayer de faire le chemin avec certains de ses protégés de Sassuolo. Il s’agit notamment du cas de Boga », a glissé le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi. Le dossier est brûlant.