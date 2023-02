OM – Mercato : Longoria veut signer le chouchou d’Arteta !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM et Arsenal, c’est une grande histoire d’amour ces derniers temps ! Les dirigeants marseillais aiment faire leur mercato chez les Gunners en signant des joueurs comme Mattéo Guendouzi ou Sead Kolasinac. Mais également en se faisant prêter des pépites comme William Saliba ou Nuno Tavares, une méthode qui arrange le club anglais qui récupère par la suite ses joueurs avec plus d’expériences et une meilleure valeur marchande. Le président marseillais, Pablo Longoria, pourrait bien continuer ce procédé.

Selon les informations du Daily Mail, Folarin Balogun serait sur les tablettes de l’OM. Prêté par Arsenal au Stade de Reims, l’Anglais de 21 ans a inscrit 14 buts, c’est l’actuel meilleur buteur du championnat français. Il serait observé de près par les Phocéens mais aussi par l’AC Milan ou encore Villarreal d’après la même source. Évalué à 14 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, la valeur du joueur risque de monter en cette deuxième partie de saison.

Arsenal ne compte pas le lâcher

Hier, Mikel Arteta est revenu sur les prestations de Folarin Balogun avec le Stade de Reims. Le technicien espagnol d’Arsenal semble bien vouloir conserver le joueur pour son équipe. « Je suis très heureux pour lui. C'est un garçon qui a une idée très claire de ce qu'il veut faire de sa carrière. Il est très ambitieux, très impliqué et très courageux », a-t-il d’abord expliqué en conférence de presse.

« Quand on regarde les chiffres et ce qu'il fait, c'est tout simplement incroyable. C'est très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c'est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée, d'avoir foi en lui et de lui donner cette longue période dont il a besoin maintenant, parce que le prêt qu'il a aujourd'hui est vraiment différent. », a commenté le coach des Gunners dans des propos retranscrits par l’Equipe.