OM – Mercato : Longoria vise deux joueurs de Liga et n'oublie pas Maehle

Ce n'est pas un secret : même si le club est serré de près par le fair-play financier de l'UEFA, l'Olympique de Marseille va quand même chercher à se renforcer sur deux postes cet hiver. André Villas-Boas souhaite un latéral droit et ne désespère pas de trouver la perle rare sur le poste de buteur.

Mariano et Chukwueze, cibles de l'OM

Comme il l'a expliqué au Phocéen il y a quelques jours, le « head of football » de l'OM Pablo Longoria est à l'affût des bonnes affaires en janvier... Et il regarderait surtout en Liga. Selon le site ibérique Todofichajes, l'ancien dirigeant du FC Valence a discuté avec André Villas-Boas de certains profils. Il envisagerait notamment de se faire prêter l'ancien lyonnais Mariano Diaz (27 ans), en grande difficulté au Real Madrid.

Par ailleurs, et en cas de départ de Florian Thauvin cet hiver, Longoria pousserait pour Samu Chukwueze (Villarreal, 21 ans), un joueur qu'il suivait déjà à Valence. Mais ce dossier, que l'OM souhaiterait régler sous la forme d'un prêt avec option d'achat, paraît quand même difficilement accessible. Le Nigérian est déjà valorisé à plus de 25 M€ et intéresse Manchester United.

Enfin, et toujours selon ce même média, l'OM a toujours en tête de faire signer Joakim Maehle (Genk, 23 ans). Principal hic sur le dossier du Danois : son prix. Alors que Marseille était prêt à revenir avec une proposition à 8 M€ (plus bonus), les Belges souhaiteraient toujours récupérer 15 M€. Un accord serait malgré tout possible selon Todofichajes.