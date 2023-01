OM - Mercato : Longoria vise un champion du monde argentin

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Mais alors que l'OM est à la recherche d'un milieu offensif pour remplacer Amine Harit, gravement blessé au genou gauche, Pablo Longoria aurait réactivé la piste menant à l'Argentin. En effet, selon les informations du compte Twitter @MLSTransfers, le club phocéen aurait manifesté son intérêt à Atlanta United pour s'attacher les services de Thiago Almada cet hiver. L'OGC Nice et le Real Betis seraient également intéressés par le récent champion du monde argentin.

Expecting Qatari offer in coming days. Marseille, Nice and Real Betis interest has picked up. ATL wants to hold onto him until the summer at minimum. https://t.co/eL8GieilUr