OM - Mercato : Longoria viserait un ancien de l'ASSE et du FC Nantes pour remplacer Kamara

Les dernières rumeurs concernant Boubacar Kamara ne sont pas du tout favorables pour l'Olympique de Marseille. En fin de contrat en juin, le Minot aurait pris la décision de ne pas prolonger et de partir gratuitement cet été. Pablo Longoria a essayé de le transférer lors de la dernière intersaison et même cet hiver, sans succès, ce qui n'a pas franchement au défenseur reconverti milieu. On s'achemine donc vers un départ, qui sera aussi dommageable financièrement (l'OM aurait pu espérer récupérer 30 M€) que sportivement, puisque l'international Espoirs est indispensable à la bonne marche de l'équipe.

Selon Calcio Mercato, le président de l'OM aurait déjà pris des contacts pour sa succession. Il se serait tourné vers un club avec qui il a déjà fait de très bonnes affaires, l'AS Roma, qui lui a prêté Cengiz Ünder et Pau Lopez l'été dernier. L'Espagnol lorgne Jordan Veretout. Le milieu défensif formé au FC Nantes et notamment passé par l'AS Saint-Etienne est poussé vers la sortie chez les Giallorossi par José Mourinho, qui ne lui fait guère confiance. Mais deux obstacles se dressent sur la route des Marseillais : son indemnité de départ, estimée à 30 M€ par Transfermarkt (il est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Roma), et un possible intérêt de Tottenham...

🚨#ViaCalcioMercato Plus dans les plans de José Mourinho, Jordan Veretout souhaite quitter la Roma en juin. Pablo Longoria souhaiterait en profiter pour en faire le successeur de Kamara. De plus le joueur n'est pas insensible à une arrivée à l'OM 👍 pic.twitter.com/AxjTtej7k0 — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) February 16, 2022