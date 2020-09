OM - Mercato : Lopez, une épine dans le pied de la direction

Et dire qu'à l'automne 2016, quand il a enfin été lancé chez les professionnels, Maxime Lopez était vu comme le porte-drapeau du Champions Project ! Un Minot formé au club, dont la technique suave avait tapé dans l'œil du FC Barcelone. Hélas, la suite a été beaucoup moins glorieuse pour le petit milieu de terrain. A tel point que la saison passée, André Villas-Boas ne l'utilisait qu'en joker.

Pour cet été, son cas semblait réglé : une vente, de préférence en Espagne, devait permettre au club de renflouer ses caisses et au joueur de relancer sa carrière. Le FC Séville, intéressé de longue date, allait passer à l'action. Et puis finalement, il ne se passe rien. Ou, en tout cas, pas à la hauteur des attentes phocéennes, qui espéraient récupérer 12 M€, puis 8 M€.

L'OM est dans une impasse

Le site Le Phocéen a consacré un article à l'avenir de Maxime Lopez. Selon lui, aucune prolongation ne serait dans les tuyaux. Alors que les dirigeants ont déjà prolongé Dimitri Payet et Steve Mandanda, que des discussions vont être entamées avec Florian Thauvin et Jordan Amavi, Lopez, lui, n'a pas droit à cet égard car il n'est pas considéré comme un taulier. Aussi, soit l'OM parvient à le vendre cet été, sans doute au rabais, soit il le conserve encore un an et le verra partir gratuitement à l'été 2021. Dans tous les cas, il semblerait bien qu'il sera perdant…