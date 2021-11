OM - Mercato : Luis Campos aide Pablo Longoria sur un dossier alléchant

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Après avoir vu son nom accolé à celui de l'OM quand il était question d'un rachat imminent de l'Arabie Saoudite, Luis Campos continue de faire profiter les uns et les autres de son expertise. L'ancien responsable du recrutement du LOSC est sans club depuis son départ des Dogues il y a un an et il semble apprécier cette liberté puisqu'il n'a pas encore répondu favorablement aux avances de Newcastle.

Selon Le Quotidien du Sport, le Portugais travaillerait actuellement pour Pablo Longoria afin de recruter un jeune Argentin. Ce ne devrait pas être le petit prodige Thiago Almada, dont on a beaucoup parlé cet été mais qui va quitter Velez pour Atlanta. Le média pense qu'il pourrait s'agir du très convoité attaquant de River Plate Julian Alvarez. A seulement 21 ans, il a déjà inscrit 32 buts et délivré 23 passes décisives en 91 matches avec les Millonarios, qui s'apprêtent à devenir champions d'Argentin. Une vraie pépite à 20 M€. Il faudra bien toute l'expertise de Campos pour qu'elle atterrisse du côté du Vélodrome !