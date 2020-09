OM – Mercato : Luis Henrique aurait pu rejoindre un monstre européen !

Si l'Olympique de Marseille est en passe de réaliser un joli coup en s'attachant les services du prometteur Luis Henrique (Botafogo, 18 ans). Un joueur qui serait sur les listes de la Juventus de Turin selon la Provence. Ce n'est pas le seul géant européen que les Phocéens sont en train de doubler.

Formé au prestigieux centre de formation brésilien Três Passos Atletico Clube (TAC), l'attaquant de 18 ans aurait pu aller voir plus vite plus haut. En effet, comme le rapporte L'Equipe, l'attaquant de Botafogo, annoncé proche de l'OM, a déjà fait un essai en Allemagne en 2018 … Et c'est le Bayern Munich qui avait repéré le phénomène lors d'un tournoi.

Le Bayern n'a pas pris le risque en 2018

Avant que Botafogo ne s'offre 40% des droits du joueur jusqu'en décembre 2022, Luis Henrique avait même passé un test en Bavière. Test de dix jours qui avait plutôt séduit même si le Bayern avait finalement décidé de ne pas bouger, freiné par la législation en vigueur sur les joueurs de moins de 18 ans.

« Ils ont estimé qu'il avait quelque chose de spécial mais on n'a rien signé. Il n'avait que 16 ans », explique son agent Sandro Becker à Radio Tupi. Une chance pour l'OM qui n'aurait sans doute pas pu se l'offrir sans ça...