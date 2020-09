OM - Mercato : Luis Henrique vient de quitter le Brésil pour Marseille, Cuisance vers… Leeds !

Il s'est dit beaucoup de choses sur Luis Henrique depuis plusieurs jours. Que l'attaquant brésilien de 18 ans, présenté comme une pépite par André Villas-Boas, était surcoté, qu'il était souvent blessé, que les négociations avec Botafogo étaient compliqués car le club brésilien réclamait plus de 10 M€ pour seulement 40% des droits du joueur… Et en plus, le jeune joueur a manqué l'avion qui devait le conduire à Marseille dans la nuit de lundi à mardi pour des raisons administratives.

Mais tout devrait bien se terminer dans ce dossier pour l'Olympique de Marseille. En effet, selon le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, "Luis Henrique arrive à l’OM ! Il a pris l’avion ce soir du Brésil. Il est en vol. Il passe la visite médicale après demain. Arrivée sur Marseille demain". Le dossier de l'attaquant bientôt clos, celui du milieu de terrain reste ouvert…

Bielsa aurait flashé sur Cuisance

Mais à ce niveau, mauvaise nouvelle pour Villas-Boas : le jeune Français du Bayern Munich Mickaël Cuisance, avec qui il était en contacts rapprochés, serait en route pour Leeds United ! Selon le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis, "Leeds fait une entrée fracassante dans le dossier Michael Cuisance. Marcelo Bielsa adore le joueur et le club anglais songe à faire une offre de transfert au Bayern...". Les Anglais ont évidemment des moyens largement supérieurs à l'OM et, surtout, un championnat plus attrayant que la Ligue 1. Ça se complique donc sérieusement pour Cuisance.