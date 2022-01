OM - Mercato : malgré l'affaire Gueye, une recrue lie son avenir à Marseille

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Même s'il était escorté d'une réputation flatteuse, Cengiz Ünder a débarqué à Marseille dans un relatif anonymat l'été dernier. Le gaucher turc, trop souvent blessé durant ses expériences en Italie et en Angleterre (Leicester), n'a pas laissé aux observateurs le temps de se faire une idée de son niveau. Depuis qu'il porte le maillot, on sait. Non seulement il est décisif (7 buts, 1 passe décisive en 21 matches) mais en plus, il constitue un danger constant pour l'adversaire.

Du coup, Pablo Longoria aimerait l'option d'achat de 8,4 M€ dont il bénéficie. Et, bonne nouvelle, Ünder est dans la même lignée, comme il l'a expliqué ce matin à Téléfoot : "Je veux apporter le meilleur à cette équipe, ramener Marseille à la place qu'il mérite, lui faire rejouer la Champions League. C'est une fierté de jouer ici. Je veux rester à l'OM à 100%, tout le monde est d'accord avec ça. On en parlera ensemble très bientôt mais je veux continuer l'aventure ici". Reste à savoir si les conséquences de l'affaire Gueye, avec cette interdiction de recrutement d'un an qui frappe l'OM, permettra de recruter définitivement Cengiz Ünder.

Le Turc prêté par l'AS Rome, @cengizunder, veut rester à l'OM et y jouer la Ligue des champions 🤩



🎙️ @YassinNfaoui @BarniaudSeb https://t.co/XNOE6VjYi5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 16, 2022