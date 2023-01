OM – Mercato : Malinovskyi, c'est moins cher que prévu !

L’OM a déniché le remplaçant d’Amine Harit ! Alors que les positions entre Marseille et l’Atalanta Bergame étaient très éloignées ces derniers jours, les différentes parties auraient trouvé un accord pour le transfert de Ruslan Malinovskyi.

Selon les informations de Fabrizio Romano, les Phocéens vont débourser environ 10 millions d’euros pour signer le joueur qui était en contrat avec le club italien jusqu’en juin prochain. Le journaliste italien révèle que le joueur est prêté jusqu’à la fin de la saison avec une obligation d’achat. « Malinovskyi est excité par ce nouveau chapitre alors que des tests médicaux auront lieu dans les prochains jours. », a expliqué Fabrizio Romano sur son compte Twitter.

Le président marseillais avait à cœur de signer l’international ukrainien ! Pablo Longoria n’était pas loin de faire venir le joueur de 29 ans l’été dernier, cependant les positions entre les deux clubs étaient trop éloignées à l’époque. L’OM avait donc décidé de faire confiance à Amine Harit qui a réalisé un excellent début de saison avant de se blesser au mois de novembre. À voir dans les prochaines semaines si l’acharnement de l’Espagnol valait le coup, affaire à suivre !

More details on Ruslan Malinovskyi. Olympique Marseille will pay around €10m total fee, the deal will be done on loan with mandatory buy clause — it will become permanent in June. 🔵🇺🇦 #OM



