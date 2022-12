OM - Mercato : Malinovskyi relancé, Boga à oublier, une autre piste étudiée

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce jeudi, La Provence fait le point sur les intentions de Pablo Longoria pour le mercato. Selon le quotidien régional, la principale cible du président de l'OM se nomme, comme cet été, Ruslan Malinovskyi. En conflit avec son entraîneur à l'Atalanta, le milieu offensif ukrainien veut partir en janvier. Il possède plusieurs touches, notamment en Angleterre, mais Longoria tient tout de même à tenter sa chance. Il proposerait un prêt à La Dea, convaincu qu'il est que Malinovskyi est le chaînon manquant dans le plan de jeu d'Igor Tudor.

Mais si l'Ukrainien arrive en Provence, ce ne sera pas pour remplacer Amine Harit, out jusqu'à la fin de la saison, mais Gerson. La Provence assure que Longoria recrutera un autre joueur, au profil plus proche de celui du Marocain. Et ce ne sera pas Jérémie Boga. L'ailier de 25 ans, lui aussi cantonné au banc à Bergame, est suivi depuis longtemps par le président marseillais. Mais son jeu d'ailier cadrait davantage avec le schéma prôné par Jorge Sampaoli qu'avec celui d'Igor Tudor. Une piste à oublier, donc, selon le quotidien régional.