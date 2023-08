OM – Mercato : Malinovskyi tout proche de la sortie

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’international ukrainien Ruslan Malinovskyi est en passe de quitter l’OM six mois seulement après son arrivée en provenance de l'Atalanta Bergame. Un retour en Italie se précise pour le milieu offensif.

Direction le Torino

Selon Foot Mercato, le joueur est OK avec le Torino. « Désormais il ne manquerait plus qu’un accord final entre l’OM et le Torino pour verrouiller le dossier, précise le média. Si les deux clubs se sont à nouveau entretenus ces dernières heures, aucune proposition n’a encore été retenue. En effet, selon nos informations, le club italien hésiterait encore sur la forme de la transaction. Le prêt avec une option d’achat fixée aux alentours des 10 millions d’euros était la première piste privilégiée à ce jour par le Torino mais le président Urbano Cairo et le directeur sportif Davide Vagnati réfléchiraient cette semaine aux répercussions économiques que pourrait avoir un transfert sec ». A suivre, donc...

