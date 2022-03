OM - Mercato : Mandanda discute avec le RC Lens après l’ASSE, la décision est radicale !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Nombreux sont les clubs à avoir été reliés à Steve Mandanda depuis le début de la saison. Et pour cause, le gardien de 36 ans cire le banc de l’OM à cause de la préférence de Jorge Sampaoli pour l'Espagnol Pau Lopez.

Devant cette incongruité, l’ASSE aurait tenté sa chance un temps au mercato hivernal avant de miser finalement sur Paul Bernardoni, qui donne satisfaction en prêt du SCO d’Angers. Mandanda, lui, joue à peine la Ligue Europa Conférence (dans laquelle il brille) et aurait été proposé récemment au RC Lens.

Les Sang et Or n’auraient pas donné suite. « Les services de Steve Mandanda auraient été proposés au Racing Club de Lens, assure MSV Foot sur Twitter. Les dirigeants Sang et Or ne sont cependant pas pour une arrivée du portier de 36 ans à Bollaert. » Wuilker Fariñez est en effet appelé à succéder à Jean-Louis Leca sur la durée.

🧤Les services de Steve Mandanda auraient été proposés au Racing Club de Lens. Les dirigeants Sang et Or ne sont cependant pas pour une arrivée du portier de 36 ans à Bollaert. #RCLens #MercatOM #OlympiqueDeMarseille — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) March 14, 2022