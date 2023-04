OM - Mercato : Marseille a un œil sur le dernier bourreau de l’OGC Nice

En recherche d’une vraie doublure à Vitinha, voire d’un potentiel titulaire au poste de numéro 9 dans le système de Tudor, l’OM s’intéresse au profil du bourreau de l’OGC Nice Zeki Amdouni selon le média helvète Kmédia. L’attaquant suisse de 22 ans a un profil particulier. Attaquant assez fin physiquement et techniquement, il reste à savoir si son adaptation dans un grand club, se ferait aussi simplement à son jeune âge.

L’OM ne serait cependant pas seul sur le coup, et la liste est longue : Rennes, l’Ajax, Francfort, Mönchengladbach, Watford, Porto, ou encore l’Atletico avaient envoyés des scouts lors du match de jeudi, pour observer le jeune talent suisse. Il faudra donc être convaincant, pour réussir à attirer le joueur dans la cité phocéenne.

🇨🇭 4 goals in his last 4 games for Zeki Amdouni 💪#UECL https://t.co/R1pKxwmZFt pic.twitter.com/HQ2r6uop8k