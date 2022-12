OM - Mercato : Marseille espère trois départs cet hiver et en dément un

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe a fait un point sur le mercato hivernal de l'OM. S'il le milieu offensif de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi, serait la priorité des dirigeants marseillais pour remplacer Amine Harit, ces derniers ne prévoiraient pas de recruter de défenseur central.

L'OM ne veut pas vendre pas Balerdi

Mais le club phocéen, qui dément tout départ de Leonardi Balerdi, aimerait trouver un prêt pour Isaak Touré et Konrad de la Fuente, dont le prêt à l'Olympiakos a été résilié. "Côté départs, l'OM, qui dit ne pas chercher de défenseur centraux et balaie les rumeurs sur une cession de Leonardo Balerdi, aimerait trouver un prêt en Ligue 1 pour Isaak Touré. Et un autre à l'étranger, peut-être en Espagne, pour Konrad de la Fuente", explique le quotidien sportif.

🗞️ « Payet de Noël » : la une de L'Équipe du samedi 24 décembre 2022



Lire l'édition : https://t.co/d974EZRORl pic.twitter.com/uHBNXN5b7b — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 24, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur