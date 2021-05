OM – Mercato : Marseille est prêt à faire sauter la banque pour la priorité de Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si la venue de Gerson (Flamengo, 23 ans) à l'OM paraissait impossible aux vues des conditions économiques, il semblerait que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli disposent effectivement de très gros moyens octroyés par Frank McCourt.

Marseille déjà prêt à lâcher plus de 25 M€ ?

En effet, alors que le Flamengo réclame entre 30 et 35 M€ pour sa pépite (en fonction des pourcentages à la revente), l'OM aurait déjà dégainé de très grosses offres. Selon Le 10 Sport, l'ultime proposition marseillaise s'élèverait déjà à 26 M€ pour le milieu de terrain. De son côté, Foot Mercato assure que le club phocéen va réévaluer à 32 M€ bonus inclus son proposition pour offrir à Sampaoli sa grosse priorité estivale dans l'entrejeu.

Le clan Gerson veut l'OM

Gerson, la grosse priorité de l'OM Credit Photo - Icon Sport

Il faut dire que, dans l'entourage de Gerson, on est déjà emballé à l'idée de rejoindre la Cité phocéenne. Correspondant de L'Equipe au Brésil, Eric Frosio s'est entretenu avec Marcao, le père du joueur de Flamengo. Ce dernier a confirmé les négociations : « C'est un honneur qu'un tel club s'intéresse à nous. On a conscience qu'il s'agit d'un club historique en Europe. Pour l'instant, on discute. La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de la compétence, il est compétitif. Sa présence influence aussi notre choix », a-t-il lâché.