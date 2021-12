OM – Mercato : Marseille pourrait finalement ouvrir la porte à Milik en janvier !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Prêté à l'OM jusqu'en juin avec une option d'achat obligatoire fixée à 10 M€, Arkadiusz Milik pourrait bien quitter la Cité phocéenne. S'il ne se pose pas encore trop de questions car il a apprécie la région et la ferveur du Vélodrome, le Polonais a quand même été titillé par les récentes difficultés à s'intégrer dans l'équipe de Jorge Sampaoli.

D'après L'Equipe, son entourage aurait déjà l'oreille attentive aux opportunités. Du côté de Marseille, le projet est de le garder. C'est d'ailleurs ce que Pablo Longoria, à l'origine de son arrivée à Marseille, a répété à ses agents il y a quelques jours.

Maintenant, du côté de l'OM, la raison se veut aussi financière et le club ne peut pas non plus se permettre de tenir une position définitive et de déclarer Milik « intransférable ». « En cas d'offre importante qui ferait rentrer des liquidités dans les caisses, Milik pourrait voir la porte s'ouvrir », conclut le quotidien.