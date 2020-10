ASSE – Mercato : le transfert de Fofana donne des idées à l'OM

Comme révélé vendredi par L'Equipe, West Ham a lancé l'assaut pour attirer Duje Caleta Car (Olympique de Marseille, 24 ans). Si, jusqu'à présent, l'OM fait barrage et a balayé la première offre « loin des attentes » pour l'international croate, le dossier n'est pas refermé pour autant.

En effet, comme le confirme La Provence, l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg est bel et bien intéressé par un départ en Premier League et les Hammers ont besoin de trouver quelqu'un en défense centrale d'ici à lundi soir minuit. Après avoir raté Wesley Fofana (ex-ASSE) parti à Leicester, les Londoniens patinent pour Nikola Maksimovic (Naples, 28 ans) et c'est la raison pour laquelle le défenseur phocéen a été contacté.

Pour Fofana, West Ham était prêt à payer 25 M€. Une somme qui, selon les indiscrétions du média provençal, pourrait sérieusement faire réfléchir l'OM pour lâcher Duje Caleta-Car. S'il y a quelques mois, Marseille pouvait espérer doubler sa mise initiale (19 M€), la crise du Covid-19 est passée par là et cette petit plus-value, alors que l'OM est loin de ses objectifs de ventes, ne serait pas négligeable...