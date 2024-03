OM Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Logan Costa

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Ce jeudi, le Corriere dello Sport a annoncé que l'Olympique de Marseille apprécierait le profil du défenseur central de Toulouse, Logan Costa, tout comme la Fiorentina et Frosinone.

Logan Costa plaît aussi en Angleterre et en Allemagne

Et la concurrence serait même plus accrue que cela pour le club phocéen dans le dossier menant à l'international cap-verdien, auteur d'une CAN 2024 aboutie. Et pour cause, à en croire les informations de L'Équipe, des clubs anglais et allemands seraient également sur les rangs du héros de la dernière finale de la Coupe de France qui a propulsé le Téfécé en Ligue Europa. Nos confrères n'ont toutefois pas dévoilé l'identité de ces clubs.

«En voyant sa première saison (comme titulaire), on peut imaginer son évolution.» Carles Martinez Novell promet un jgrand avenir à Logan Costa, vite devenu un cadre en défense au @ToulouseFC. #TFCSBL https://t.co/4x6Onx0E5z via @lequipe — Hugues Sionis (@HSionis) February 22, 2024

