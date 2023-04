OM - Mercato : Mbemba a conseillé une recrue qui claque à Longoria

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Malgré qu'ils aient recrutés cet hiver Vitinha contre la somme de 32 millions d'euros, les dirigeants de l'Olympique de Marseille continue à prospecter pour se renforcer au poste d'avant-centre.

Après Vitinha, un autre attaquant venu du Portugal à l'OM ?

Et selon les informations du Quotidien du Sport, le club phocéen aurait l'attaquant de Porto, Medhi Taremi, dans le viseur. Le président olympien, Pablo Longoria, aurait demandé conseil à Chancel Mbemba sur son ancien coéquipier, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec les Dragões. Arsenal, l'AC Milan et Al-Hilal suivraient également l'international iranien (65 sélections).

Fabien Chorlet

Rédacteur