OM - Mercato : McCourt a encore deux atouts dans sa manche pour satisfaire Villas-Boas

Où va aller l’OM en Ligue des champions ? Pas bien loin prophétisent tous les détracteurs du club phocéen. Les supporters ne pourront pas leur donner entièrement tort dans le sens où l’effectif olympien ressemble à un gruyère parsemé de trous à certains postes. On pense ici à celui de latéral droit et d’avant-centre, qui ne sont pas nécessairement les moindres dans l’équilibre d’une équipe. André Villas-Boas le sait parfaitement bien et voir l’OM pédaler dans la semoule pour se renforcer sans parvenir à ses fins toute la journée d’hier l’a quelque peu tendu.

Un joker ou un agent libre sont toujours possibles

Qu’AVB se rassure : rien n’est encore perdu pour les deux postes pré-cités. RMC Sport a affirmé tard hier soir que l’OM pourrait déclencher l’option d’un joker pour satisfaire AVB. L’Équipe confirme cette hypothèse. « L’effectif marseillais semble un peu limité alors que les cadences vont s’intensifier avec le début de la Ligue des champions. À moins que le club ne tente un dernier coup de poker avec un… joker. L’OM l’avait fait l’été dernier, après la clôture du mercato, avec Valentin Rongier », précisent nos confrères.

Autre option que pourrait choisir Frank McCourt pour recruter : un agent libre. L'UNFP publie d’ailleurs une liste de 63 joueurs professionnels (et 14 joueurs promotionnels) parmi lesquels : Yohan Cabaye, Renaud Cohade, Benjamin Corgnet, Léo Lacroix, Yaya Sanogo, William Vainqueur ou Mapou Yanga-Mbiwa. Pas de latéral droit dans cette liste, mais Pablo Longoria n’en a pas eu besoin pour dénicher Yuto Nagatomo...