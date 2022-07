OM - Mercato : McCourt a pris une décision drastique, Longoria s'étrangle !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Franck McCourt ne veut plus mettre la main à la poche. Le propriétaire américain de l’OM, qui a déjà mis plus de 400 millions depuis son arrivée en 2016, veut équilibrer les comptes et attend désormais des ventes, comme le révèle La Provence. Il a fait récemment part de cette décision radicale à Pablo Longoria lors d’une entrevue à Boston.

Le quotidien local précise que McCourt reprochait déjà à l'ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta sa faible capacité à vendre des joueurs. Et ces dernières saisons, c'est toujours le cas même si Luis Henrique, qui avait été acheté près de 11 millions d'euros, est retourné en prêt avec option d'achat à Botafogo et ne devrait pas remplir les caisses de l'OM.

Le propriétaire américain de l’OM attend donc des plus-values sur les joueurs pour pouvoir être plus actif au mercato. Le prochain sur la liste pourrait se nommer Bamba Dieng, suivi en Allemagne mais qui semble vouloir continuer à jouer pour le club phocéen la saison prochaine. Pas simple.