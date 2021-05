OM - Mercato : McCourt lâche un gros budget, Longoria a commencé les manœuvres

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’été s’annonce agité dans le sud de la France ! Intronisé nouveau président de l’Olympique de Marseille il y a quelques mois, Pablo Longoria a lancé en coulisses les grandes manœuvres, que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Frank Mccourt, actionnaire majoritaire du club, serait d’ailleurs prêt à mettre les moyens.

Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, journaliste à RMC Sport, le propriétaire de la formation phocéenne aurait transmis une enveloppe avoisinant les 60 millions d’euros pour le mercato. Un seul objectif, construire l’effectif le plus compétitif en vue de la saison prochaine. D’ailleurs, dans cette optique, l’OM avancerait dans le bon sens dans le dossier Thiago Almada. L’Argentin, qui aimerait rejoindre le club marseillais, attend désormais que les parties trouvent un accord, qui se situerait aux alentours des 15 millions d’euros.

Boubacar Kamara Credit Photo - Icon Sport

Toujours dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille continuerait à travailler pour s’attacher définitivement les services de Pol Lirola, convaincant depuis son arrivée en prêt en provenance de la Fiorentina. L’option d’achat du défenseur se négocierait aux alentours des 8 millions d’euros, comme l’a confirmé le journaliste dans un live Instagram. Autre bonne nouvelle pour les supporters marseillais, Arkadiusz Milik aurait fait part de son intention de rester à l’OM.

Mais qui dit arrivées dit forcément départs. Dans ce sens, le rédacteur en chef football de RMC Sport a été très clair. Duje Caleta-Car, qui bénéficie d’une très belle côte en Premier League, devrait aller voir ailleurs cet été. Autre probable séparation, celle avec Boubacar Kamara. Le défenseur central de formation, plus forte valeur marchande de l’effectif phocéen, pourrait plier bagage contre un chèque avoisinant les 40 millions d’euros. Pablo Longoria n’est pas prêt de s’ennuyer ces prochains mois.

