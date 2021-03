OM - Mercato : McCourt peut déjà s’asseoir sur un chèque colossal cet été

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Déjà intéressé par Duje Caleta-Car lors du mercato hivernal pour combler les blessures de Virgil van Dijk et Joel Matip, Liverpool pourrait revenir à la charge cet été pour le défenseur central croate de l'Olympique de Marseille selon les informations du Liverpool Echo.

Duje Caletar-Car Credit Photo - Icon Sport

Mais à en croire les informations de The Athletic, les Reds seraient plus séduits par le défenseur central français du RB Leipzig, Ibrahima Konaté, actuellement présent à l'Euro Espoirs avec l'équipe de France. Le champion d'Angleterre en titre pourrait rapidement lever la clause libératoire de 41,5 millions d'euros de l'ancien joueur de Sochaux. Ce qui pourrait laisser des regrets aux dirigeants de l'OM, qui comptent vendre Caleta-Car à prix fort lors du mercato estival.

Liverpool are in the process of finalising a deal to sign RB Leipzig & France youth international centre-back Ibrahima Konate. #LFC will have to activate 21yo's release clause — thought to be around €40m — to bring Konate to Anfield.



📝 @David_Ornstein