OM - Mercato : McCourt pourrait s'asseoir sur un chèque très juteux cet hiver

Partira ou partira pas ? Les rumeurs vont bon train sur le dos de Florian Thauvin en raison de sa situation contractuelle à l’OM. Libre en juin 2021, le champion du monde ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Trois clubs s’intéressent ainsi au milieu offensif (27 ans), l’AC Milan étant le plus insistant avec une stratégie bien précise. Selon Pianeta Milan, le club italien voudrait mettre Samuel Castillejo dans la balance pour convaincre l’OM de lâcher Thauvin cet hiver. Recruté en 2018, l'international espoir espagnol totalise 57 matchs de Serie A. Cette piste ne serait pourtant pas celle qui arrive au premier plan pour le champion du monde.

Selon TMW, ce serait en effet le Séville FC qui serait en pole position pour récupérer le joueur cet hiver ! Le club andalou aurait formulé une proposition de contrat assortie d'un salaire supérieur à celle de son homologue milanais (2,8 millions d'euros nets par an, sur cinq saisons). Le média italien parle d'un possible transfert de Thauvin cet hiver pour... 3 à 4 millions d'euros. Un montant qui semble dérisoire et qui ne permettrait pas à Frank McCourt une sortie par le haut dans ce dossier toujours plus décontenançant.