OM - Mercato : McCourt prêt à empocher 15 M€ inattendus cet hiver ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Joueur de l’OM le plus « créatif » de ce premier tiers de saison, Amine Harit ne peut pas tut faire tout seul. Décevant, comme le reste de son équipe samedi à Strasbourg (1-1), l’international marocain reste courtisé en vue du prochain mercato hivernal.

« Des clubs espagnols et notamment le Betis Séville sont très intéressés, affirme La Tribune Olympienne. Un club allemand et l'Arabie Saoudite sont aussi sur le dossier. Aucune offre à ce jour. L'OM sera attentif à partir de 15M hors bonus. »

L'OM attend 15 M€ pour Harit

Le compte bien renseigné sur l’OM a ajouté que le Betis était le club le plus intéressé par Harit et que le Valence FC et le Bayer Leverkusen étaient aussi sur le coup. Par ailleurs, la piste saoudienne aurait très peu de chance d'aboutir. »

