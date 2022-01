OM - Mercato : McCourt remet un coup de pression à 30 M€ à Longoria, Aulas peut ricaner

Zapping But! Football Club

Frank McCourt commence à compter ses sous à l’OM. Selon L’Équipe, l’homme d’affaires américain a ainsi demandé à Pablo Longoria de vendre pour 30 millions d’euros au mercato hivernal. « Il ne s’agit pas d’une balance nette, l’OM pouvant réinvestir une fois qu’il a transféré des joueurs », précise le quotidien sportif.

En coulisses, McCourt déplorerait le faible volume de ventes sur les dernières saisons en comparaison de tous les clubs jouant dans la même catégorie que l’OM. Le LOSC, l’AS Monaco, le Stade Rennais, l’OGC Nice mais surtout l’OL, à la base structurelle solide, sont cités.

Sur les années civiles 2020 et 2021, l’OM n’a ainsi récupéré que 26 millions d’euros, via les cessions de Bouna Sarr au Bayern Munich et Morgan Sanson à Aston Villa. Serein et impeccable à Bordeaux vendredi (1-0), Duje Caleta-Car (25 ans) fait toujours figure de principale valeur marchande cet hiver.

La une du journal L'Equipe de ce dimanche 9 janvier https://t.co/Tr7sNrHj7d pic.twitter.com/Kme2tlPtjB — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 9, 2022