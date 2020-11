OM - Mercato : McCourt va se remplir les poches grâce à un couac entre Eyraud et Longoria !

Pablo Longoria est arrivé cet été pour remplacer Andoni Zubizarreta à la direction sportive de l’OM. Le dirigeant espagnol a eu une première divergence d’opinion avec sa direction sur le cas Maxime Lopez.

Selon L’Équipe, Longoria souhaitait prêter le milieu de terrain de l’OM à Sassuolo en n’incluant aucune option d’achat, un souhait auquel Jacques-Henri Eyraud n’a pas donné suite. Le président du club phocéen a eu gain de cause et peut déjà se frotter les mains de sa décision.

Déjà titulaire à 4 reprises (plus une entrée en jeu), Lopez va voir cette option comprise entre 1 et 3 millions d’euros être débloquée automatiquement après 20 matchs disputés. Si le montanr de celle-ci peur paraître dérisoire quand on se rappelle l’intérêt du Séville FC à l’endroit du Minot, Frank McCourt peut déjà se frotter les mains puisqu’il percevra 30% d'une éventuelle plus-value à la revente.