OM Mercato : Merlin n’a aucun regret d’avoir quitté le FC Nantes

Le départ de Quentin Merlin à l’OM a été facilité par Jocelyn Gourvennec. Selon les dernières indiscrétions, l’entraîneur du FC Nantes l’avait ciblé comme maillon faible de la défense et souhaitait le fixer au milieu de terrain. Devant cette éventualité, Merlin n’a pas mis longtemps avant de dire oui à l’OM pour un transfert cet été. À Marseille, il revit.

« J'avais besoin d'un autre challenge »

« À Nantes, j'étais un peu le chouchou, j'avais besoin d'un autre challenge, raconte-t-il dans La Provence. Après des débuts timides à Lyon, j'ai pris mes marques au fur et à mesure et gagné en confiance. Je dois continuer comme ça, cela me plaît et je sens que cela plaît à mes coéquipiers. »

Questionné au sujet de son positionnement, Merlin peut se fixer où il veut. « Je n’ai pas de préférence. Il y a forcément des différences de positionnement, ajoute-t-il. Quand on joue à quatre, je suis plus bas, le ballon vient plus vite à moi dans la construction et j’ai plus de temps pour jouer. »

📰☕️ « Son transfert, Gasset, le Vel'… La nouvelle vie de Quentin Merlin ». Voici la Une de La Provence 🗞️ aujourd’hui. pic.twitter.com/e1rUXtdPjM — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) March 1, 2024

