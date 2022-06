OM - Mercato : Mertens a trouvé un accord avec un club, mais pas avec Marseille !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

L’attaquant vedette de Naples, Dries Mertens (35 ans), arrive à la fin de son contrat avec le club napolitain et pourrait ne pas prolonger en Italie. Plusieurs clubs se seraient alors positionnés sur le buteur de la Belgique, dont l’OM, qui serait intéressé par un transfert libre. Mais Dries Mertens se serait mis d’accord avec un autre club.

Selon La Gazzetta del Sud, c’est avec Villarreal, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions et 7e du championnat espagnol, que le Belge aurait trouvé un accord pour un contrat de deux ans. Difficile donc d’imaginer Dries Mertens rejoindre une autre équipe que celle d’Unai Emery cet été. Affaire à suivre.

🔹L'OM s'intéresserait à Dries Mertens 🇧🇪 (35 ans) qui arrive en fin de contrat avec Naples.



Pablo Longoria aurait pris contact avec son agent et espère l'attirer pour élever le niveau de l'attaque olympienne en Champions League. (@areanapoliit) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/LAs7etGcKT — Infos OM (@InfosOM_) June 7, 2022

