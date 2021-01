OM - Mercato : Milik aurait donné son feu vert à Villas-Boas

Ça chauffe, ça brûle… L'Olympique de Marseille et André Villas-Boas sont sur le point de s'attacher les services du grand buteur qu'ils recherchent désespérément, étant entendu que Dario Benedetto n'est pas celui-là. Révélée il y a quelques jours, la piste Arkadiusz Milik devrait se conclure par un transfert lors de ce mois de janvier. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport assure que le buteur polonais du Napoli (26 ans), qui bénéficie de deux pistes, aurait choisi l'OM.

Luis Suarez a fait le jeu de l'OM

Le quotidien sportif confirme que l'OM était en concurrence avec l'Atlético Madrid. Mais que chez les Colchoneros, Milik n'aurait été qu'un remplaçant de Luis Suarez. Or, il vient de passer toute une demi-saison sur le banc du Napoli ou en tribunes, écarté par Gennaro Gattuso, et il n'aurait qu'une envie : retrouver les terrains au plus vite. Et à Marseille, où Villas-Boas le titulariserait, ce serait le cas.

Point important, La Gazzetta précise que l'offre de l'OM s'élève à 10 M€ bonus compris. Et qu'il s'agit d'une sacrée décote pour le Napoli, qui a refusé 25 M€ de la Fiorentina à l'intersaison. Le club parténopéen espérait encore récupérer 15 M€ en décembre. Mais il va finalement se contenter de la dizaine de millions des Marseillais. Pour le plus grand bonheur de Villas-Boas…