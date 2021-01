OM - Mercato : Milik est arrivé à Marseille, les derniers détails du coup d’éclat de Longoria

Zapping But! Football Club OM : le debrief du match face au RC Lens

« Gros travail de Pablo Longoria pour finaliser ce dossier. » Voilà comment Simone Rovera a résumé l’opération Arkadiusz Milik (26 ans), en passe d’être bouclée par l’OM après des jours de négociations menées avec le Napoli. « Il est arrivé à Marseille, explique le journaliste de Téléfoot. Il va passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu’au 2025. Salaire de 3M net par an bonus compris. En Angleterre, Espagne, Italie il aurait pu toucher plus mais il a choisi l’OM. »