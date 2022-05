OM - Mercato : Milik se chauffe encore avec Sampaoli, un club espagnol et deux italiens arrivent !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Les tensions entre Arkadiusz Milik (28 ans) et Jorge Sampaoli sont de retour à l’OM. Déjà présentes en cour de saison, celles-ci ressurgissent au pire des moments entre le technicien argentin et son buteur polonais.

Si Pablo Longoria a déjà rassuré ce dernier sur le fait qu'il était au centre du projet de l’OM, rien n'affirme qu'il sera encore là lors de la première journée du championnat 2022-2023. Selon La Provence, Torino garde en effet un œil attentif sur l'évolution de sa situation et pourrait tenter le coup pour remplacer Andrea Belotti sur le départ au mercato estival.

Pour ne rien arranger, le spécialiste des transferts Ekrem Konur confirme qu’un club italien est bel et bien sur les rangs mais aussi un deuxième. Sans compter une formation espagnole. L’identité d’aucune de ses trois possibles destinations pour Milik n’a filtré mais le début du mercato est encore un peu loin...

🚨 There are 3 offers from Italy and Spain for 🇵🇱 Arkadiusz Milik, the Polish striker of Marseille.

🔵⚪#OM #MercatOM pic.twitter.com/BFfHcpUUQE