OM - Mercato : Milik, Thauvin, Amavi… Longoria fait des annonces fracassantes

Pablo Longoria a peut-être pris du galon mais il demeure toujours le directeur sportif de l'OM. Même maintenant qu'il a succédé à Jacques-Henri Eyraud à la présidence, il se doit de suivre les dossiers chauds. Invité de Top of the Foot sur RMC ce soir, l'Espagnol a notamment évoqué les cas d'Arkadiusz Milik, dont il se dit qu'il pourrait s'engager avec un grand club du Calcio cet été moyennant une faible indemnité, Florian Thauvin et Jordan Amavi, tous deux en fin de contrat.

Milik ne devrait pas partir, Kamara si !

Au sujet de l'attaquant polonais, Longoria s'est montré rassurant, expliquant qu'il y a de très grandes chances pour qu'il soit toujours prêté à l'OM par le Napoli la saison prochaine : «C'est un montage économique très compliqué parce que c'est une opération qui n'a pas été facile et créative, mais l'OM a le contrôle total, sauf si nous rentrons sur des possibilités de retour à Naples qui sont pratiquement impossibles. Nous avons le contrôle ».

Et puis, pour ce qui est des fins de contrat de Florian Thauvin et Jordan Amavi, là aussi, l'espoir est de mise : « On travaille depuis longtemps, on continue à travailler. Chaque cas est complètement différent, mais l'intention est toujours de continuer. Si j'ai l'espoir de les prolonger ? Oui ». En revanche, l'Espagnol annonce que Boubacar Kamara ne pourra pas être retenu coûte que coûte : « Tout dépend des offres de marché. Si demain une offre de 100 millions arrive, ce serait irresponsable de ma part de refuser des offres qui correspondent au prix attendu. Tous les joueurs ont un prix c'est la vérité dans le football moderne ».