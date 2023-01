OM - Mercato : Milik très loin de Marseille, ça se précise

Arkadiusz Milik devrait donc s'installer en Serie A. De nouveau. Car après son long passage au Napoli, c'est à Turin, au sein de la Juventus, qu'il risque fort de poursuivre sa carrière. Le Polonais, actuellement prêté par l'OM à la Vieille Dame, devrait ainsi signer dans les prochaines semaines un contrat jusqu'en 2026.

C'est du moins ce qu'affirme le spécialiste italien des transferts, Nicolo Schira, qui annonce que la Juve est sur le point de lever l'option d'achat au club phocéen pour 7 millions d'euros plus des bonus. Milik pourrait toucher plus de trois millions d'euros par an.

#Juventus are willing to trigger the option to buy to sign Arek #Milik on a permanent deal from #OlympiqueMarseille for €7M + 2M as bonuses. Ready a contract until 2026 (€3M/year + bonuses). #transfers #OM #TeamOM https://t.co/37KChHkxeC