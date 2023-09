OM - Mercato : Mitroglou viré par son club, deux mois après son arrivée !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Auteur de 16 buts en 50 matches avec l'OM, Kostas Mitroglou n'avait pas réussi à s'imposer à Marseille alors qu'il affichait de bonnes stats à son arrivée, lui qui avait pas mal scoré avec Benfica et Olympiakos. Mais depuis son départ de l'OM, c'est la cata pour le Grec !

Il était en conflit avec son coach

Après des prêts ratés à Galatasaray et au PSV Eindhoven, puis une aventure à l’Aris Salonique, l'attaquant (34 ans) s'était engagé en janvier dernier avec le club amateur du SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, en Allemagne, où il n'était resté que six mois. En juillet dernier, il avait rejoint le SV Scherpenberg en sixième division allemande. Mais après de bons débuts (5 buts en 3 matches), Mitroglou s'est pris la tête avec son coach Ralf Gemmer car il n'a pas accepté d'être relégué sur le banc. Et les deux parties ont décidé de se séparer.

Podcast Men's Up Life