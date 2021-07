OM - Mercato : Mourinho déboule, 3 signatures majeures débloquées ce samedi !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM continue de faire prospérer son mercato estival. Lors de son récent séjour en Italie, Pablo Longoria aurait bien avancé sur plusieurs dossiers de taille. Donc celui de Giovanni Simeone, sur le départ de Cagliari.

Comme déjà évoqué, Pablo Longoria a profité de ses discussions avec le club sarde pour placer Kevin Strootman. Le milieu néerlandais passait sa visite médicale, aux dernières nouvelles. RMC Sport donne un détail important : il s’agirait d’un transfert sec et non un prêt comme la saison dernière au Genoa. Par ailleurs, deux dossiers pourraient être débloqués dès demain dans la capitale. « José Mourinho arrive samedi à Rome, révèle Fabrizio Romano chez Sky Italia.

L’AS Rome va donc bouger au niveau des transferts. Discussions avec Xhaka, et Rui Patricio devrait arriver en provenance des Wolves. Cengiz Ünder et Pau López rejoindront l’OM en prêt avec option d’achat, c’est quasiment fait. » De son côté, La Provence évoque un transfert sec de l'ordre de 10 M€ plus 30% sur une éventuelle revente pour l'ailier turc. Ce dernier pourrait toucher un salaire annuel de 3 M€ à Marseille.

