OM - Mercato : Nagatomo dans les pas du pire champion du monde du club ?

André Villas-Boas tient enfin son latéral gauche ! Lundi, l’OM a officialisé l’arrivée pour un an de Yuto Nagatomo. L’international japonais a été recruté pour devenir la doublure de Jordan Amavi dans le couloir gauche de la défense et apporter toute son expérience, notamment en Ligue des champions.

C’est une compétition qu’il connaît davantage que la quasi-totalité de l’effectif olympien, puisqu’il y a déjà disputé 21 matches entre l’Inter Milan, où il a passé la grande majorité de sa carrière européenne (2011-janv. 2018), et Galatasaray. La question est de savoir ce que vaut aujourd’hui Nagatomo ?

Jacky Bonnevay, ancien adjoint de Vahid Halilhodzic avec la sélection du Japon, connait bien le personnage... qu’il compare à Bixente Lizarazu. « Jamais blessé, toujours à fond, un personnage exceptionnel. Un joueur explosif à la Liza, qui a les deux pieds, glisse-t-il dans La Provence. Pas très grand, mais c'est une boule de muscle. On s'interroge sur son âge, mais c'est quelqu'un qui est au-delà du sportif professionnel. Il s'intéresse à l'alimentation, il a un cuisinier personnel... Franchement, comment ne pas aimer un gars comme Nagatomo ? » En se rappelant que Lizarazu avait été l’un des pires flops de l’OM lors de son passage express entre 2004 et 2005.

